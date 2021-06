Ex-Cruzeiro, Felipe Conceição nega sondagem do Remo: 'Nenhuma pessoa do Remo entrou em contato'

O Remo corre atrás de um novo treinador, alguns nomes são especulados no Leão Azul, que prefere o silêncio. Um dos nomes especulados é o do técnico Felipe Conceição, que estava no Cruzeiro no início da Série B, mas foi dispensado pelo clube mineiro. Em conversa com a equipe de OLiberal, Conceição desmentiu que o Remo o tenha procurado.

“Até o momento nenhuma pessoa do Remo entrou em contato, não. Fico feliz por que o meu nome esteja sendo especulado em um clube tão grande como o Remo”, disse, Felipe Conceição.

Com 41 anos, o carioca Felipe Conceição trabalhou nas divisões de base do Botafogo-RJ, exerceu a função de auxiliar técnico nas temporadas 2016 e 2017 no time da estrela solitária e chegou a comandar o clube também em 2017. Comandou o Macaé-RJ, América-MG, Red Bull Bragantino-SP, além de Guarani-SP e Cruzeiro, seu último clube. Ele está sem clube desde a eliminação da Raposa para o Juazeirense-BA, na terceira fase da Copa do Brasil, no dia 9 de junho.