Em noite de golaços, Atlético-MG elimina o River e pega o Palmeiras na semi da Libertadores

Brilhante. Dominante. Impecável. Adjetivos não são suficientes para a partida perfeita que o Atlético-MG fez diante do River Plate, derrotando os argentinos por 3 a 0, gols de Zaracho, duas vezes, e Hulk, em uma noite de golaços no Mineirão, nesta quarta-feira, 18 de agosto, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores.

No placar agregado, o Galo fez 4 a 0 em cima dos Milionários e chega à sua terceira semifinal da competição continental. O Atlético vai encarar o Palmeiras, garantindo um time brasileiro na grande decisão da Libertadores 2021.

Os dois primeiros gols do time atleticano foram gols de “encher” os olhos dos atleticanos, que voltaram ao estádio e viram uma exibição que não permite dúvidas quanto a força do time comandado por Cuca.

Se na Argentina, o Atlético soube lidar com a pressão de jogar fora de casa, em Belo Horizonte a postura atleticana foi primorosa, merecendo os gritos de “olé” vindos da arquibancadas.

As semifinais serão contra o Palmeiras serão nos dias 21 e 28 de setembro, com o duelo de volta sendo no Gigante da Pampulha, quando o Galo vai decidir sua vida e o sonho de uma nova final de Libertadores.

Plano de jogo corajoso de Cuca

O técnico do Galo não ficou com o regulamento “embaixo do braço” e colocou sua equipe para jogar em cima do River. Os argentinos não tinham muito espaço para trabalhar. Assim, o alvinegro criou muitas chances, e não praticou um futebol covarde para garantir a vaga às semifinais.

Começa a noite de golaços . “Pintura” de Zaracho

O lindo gol de voleio do argentino após um passe especial de Hulk começou com a ótima movimentação da equipe mineira. Hulk driblou pela direita, e fez a assistência para uma execução perfeita do jogador atleticano.

Hulk em estado de graça

Além do passe maravilhoso para o voleio espetacular de Zaracho, Hulk deixou o seu gol, com uma conclusão perfeita, encobrindo Armani. Galo “amassando” o River no Mineirão. O retorno da Massa foi com o pé quente.



Sem chances para o azar

O segundo tempo alvinegro foi no mesmo ritmo do primeiro. Sem reduzir o ritmo, buscando o gol e contando com o River jogando na bola, sem apelar. Assim, a melhor qualidade atleticana sobressaiu e valorizou a classificação do Atlético às semifinais da Libertadores.

“Fatura” encerrada, Zaracho marca o segundo dele e sela a passagem de fase do Galo

Se o Atlético forçasse, faria 5, seis gols. Mas, matou o confronto após o segundo gol de Zaracho na partida, depois de boa jogada de Savarino. O Galo vai encarar o Palmeiras em duelo brasileiro por uma vaga na grande final , que será disputada em Montevidéu.

Primeiro brasileiro a eliminar Boca e River em uma mesma edição de Libertadores

O Galo despachou dois gigantes do futebol sul-americano no mesmo torneio. Somente o Independiente Del Valle havia conseguido esse feito, em 2016, também na Libertadores. O feito é inédito de um clube brasileiro, que sempre sofrem ao encarar as equipes argentinas.



olta da Massa. Foi lindo, mas protocolo zero no estádio

Muitas aglomerações do lado de fora do campo, dentro do estádio, torcedores sem máscaras. O primeiro jogo com público mostrou que o torcedor brasileiro não vai respeitar qualquer protocolo de segurança sanitária contra a Covid-19. Ou se comporta , ou o público terá de ficar de fora mais uma vez.

Classificação merecida graças a um plano de jogo ousado, sem medo de buscar a vitória

Cuca não permitiu que sua equipe ficasse acomodada. Não deixou o River atuar, atacar. Essa postura atleticana foi o diferencial do Galo nos dois jogos. Sempre trabalhou pela vitória. O resultado final , a vaga nas semifinais, foi merecido para o time brasileiro, que segue sendo o melhor da competição.

Agenda do Galo

O time mineiro volta a campo na segunda-feira, 23 de agosto, às 20h, em São Januário, diante do Fluminense, pelo Brasileirão. Os jogos contra o Palmeiras, serão nos dias 21 e 28 de setembro, com o alvinegro decidindo em casa a classificação.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 0 RIVER PLATE

Data: 18 de agosto de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemman e Claudio Rios (ambos do Chile)

VAR: Andrés Cunha- (COL)

Gols: Zaracho, aos 22’-1ºT(1-0), Hulk, aos 34’-1ºT(2-0), Zaracho, aos 15’-2ºT(3-0)

Cartões amarelos: Nathan Silva (ATL), Zuculini (RIV), Casco (RIV), De La Cruz (RIV)

Cartões vermelhos:-

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Mariano (Guga, aos 4’-2ºT), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Réver, aos 24’-2ºT), Jair (Tchê Tchê, aos 10’-2ºT) e Zaracho; Savarino, Hulk (Keno, aos 24’-2ºT) e Vargas

RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)

Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Maidana (Paradela, aos 32’-1ºT), David Martínez, Anglieri (Vigo-intervalo); Enzo Fernández, Bruno Zuculini (Nicolás De la Cruz-intervalo), Julián Álvarez (Carrascal, aos 27’-2ºT), Braian Romero e Matías Suárez (Girotti, aos 27’-2ºT).