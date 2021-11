Em meio a boatos, diretor do Remo confirma permanência do técnico Felipe Conceição

O Remo perdeu para o CSA-AL na noite desta sexta-feira (5), fora de casa, e boatos da saída do técnico Felipe Conceição começaram a circular pelas redes sociais. A equipe de O Liberal apurou o fato junto à diretoria do Leão. De acordo com o diretor de futebol, Dirson Medeiros, o comandante permanece no clube: "Continua sim", afirmou o dirigente.

À frente do Remo em 27 partidas até o momento, Conceição acumula 11 vitórias, quatro empates e 12 derrotas. Com estes números, o comandante tem um aproveitamento de 45,67%. No entanto, a equipe azulina perdeu a vantagem que tinha em relação à zona de rebaixamento, que já chegou a ser de 10 pontos.

O momento do Remo de Conceição é complicado na Série B. Nos últimos oito jogos pela Segundona, a equipe venceu apenas uma vez - 3 a 1 sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte. São cinco derrotas neste período, sendo que o Leão vem de uma sequência dois reveses. O clube pode terminar a rodada ainda mais próximo da zona de rebaixamento.

O próximo desafio do Remo é já na terça-feira (9), às 19h, contra o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.