Em jogo de expulsões e VAR, Remo empata fora de casa contra o Brasil-RS

Gols, expulsões, interferência do VAR, gols que não valeram, jogador de nariz quebrado... Rolou de tudo no empate do Remo contra o Brasil-RS, em 1 a 1. Erison fez para o Xavante e Lucas Tocantins igualou tudo no estádio Bento de Freitas, na noite de sexta-feira (27).

Com o resultado, ainda não foi desta vez que o Remo entrou na primeira parte da tabela da Série B. O time azulino agora tem uma semana cheia para se preparar, já que só volta a campo no sábado (4) da próxima semana, quando recebe o Botafogo, no Estádio Baenão.

CONFIRA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

O jogo

Para a visita ao Brasil-RS, o Remo contou com os retornos do volante e capitão Lucas Siqueira, que se recuperou de lesão, e do lateral-esquerdo Igor Fernandes. O defensor esteve suspenso na derrota para o CRB, no último fim de semana.

Brasil mais perigoso

O Remo veio a campo com o 4-1-4-1 característico do técnico Felipe Conceição, com o meia Felipe Gedoz de falso 9 e o volante Uchôa entre a defesa e o meio-campo. O Leão buscava ter mais posse de bola, mas era o Brasil-RS, nos contra-ataques, que assustava mais.

Mandantes abrem o placar

Com os mandantes mais incisivo, aos 31 minutos do primeiro tempo, veio o gol. Kevin recebeu na esquerda e cruzou de primeira. O atacante Erison só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

Empate dolorido...

A vantagem dos Xavantes durou até aos 39 da etapa inicial, quando Victor Andrade driblou o zagueiro na esquerda e cruzou para a área. Lucas Tocantins subiu mais alto que o zagueiro e empatou de cabeça. Porém, no lance, o atacante bateu a cabeça no defensor adversário e caiu desacordado. O jogador quebrou o nariz e saiu de campo.

Primeira interferência

Após o atendimento a Lucas Tocantins, na saída de bola, Kevin cruzou a bola na área e Netto mandou de cabeça para fazer o segundo do Brasil-RS. Mas, depois da comemoração dos jogadores da casa, o árbitro de vídeo entrou em ação e viu impedimento na jogada, anulando o gol corretamente.

VAR de novo e expulsão

Já no segundo tempo, o Brasil-RS continuava com as melhores chances. Até que Rildo recebeu na entrada da área e marcou um lindo gol, colocando no gol de Vinícius. No entanto, a arbitragem anula o gol por uma falta no início da jogada. O árbitro deu o segundo amarelo para Rildo, que foi do gol, para o chuveiro.

Mais um para a rua

Nos acréscimos, o atacante do Remo Renan Gorne, que entrou no segundo tempo e teve a melhor chance do Leão, foi expulso também. O árbitro viu uma entrada dura do jogador em Arthur Henrique, e deu vermelho direto para o centroavante azulino, que não havia entrado bem. E ficou nisso. Placar final: 1 a 1.

Ficha técnica

Brasil-RS x Remo

21ª rodada da Série B

Local: Estádio Bento Freitas – Pelotas (RS)

Gols: Erison aos 31/1°T (BRA) e Lucas Tocantins aos 39/2°T (REM)

Cartões amarelos: Vidal, Rildo e Kevin (BRA); Warley, Kevem e Igor (REM)

Cartões vermelhos: Rildo (BRA); Renan Gorne (REM)

Brasil-RS: Matheus Nogueira; Vidal, Ícaro, Arthur e Paulinho (João Siqueira); Rômulo (Diego Gomes), Wesley, Rildo (Gabriel Terra); Kevin, Júnior Viçosa e Netto. Técnico: Cléber Gaúcho

Remo: Vinícius; Warley, Rafael Jansen, Kevem, Igor Fernandes; Anderson Uchôa; Lucas Tocantins, Marcos Júnior, Lucas Siqueira (Arthur), Victor Andrade; Felipe Gedoz. Técnico: Felipe Conceição

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (AL)

Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (AL)

Assistente 2: Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa (AL)

Quarto Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Arbitro de Vídeo: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)