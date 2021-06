Elogiado por Bonamigo, ‘joia’ da base do Remo irá renovar contrato até 2023

Mesmo com grandes dificuldades que cercam as categorias de base dos clubes paraenses, o Remo vem conseguindo relevar alguns jogadores. O zagueiro Kevem, volante Pingo, lateral Rony e atacantes Ronald, Wallace e Hélio Borges são nomes recentes das categorias de base azulina. Agora mais um jogador ganha espaço no Leão e terá o contrato renovado por mais dois anos. O zagueiro Davi, que acabou de completar 19 anos, terá seu vínculo estendido e ganhará aumento salarial.

A informação foi confirmada pelo diretor das categorias de base, Marcelo Bentes. O dirigente azulino informou que o contrato do jogador foi rescindido e foi protocolado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), para que seja feito um novo vínculo, mais longo e com melhorias ao atleta.

“Fizemos a rescisão de contrato do Davi, mas ele terá outro vínculo, dessa vez por dois anos, além de aumento salarial. Ele é um jogador muito acima da média, está treinando entre os profissionais faz um tempo e é tratado como uma ‘joia’ no clube. Ele é canhoto, boa antecipação, sabe jogar e é uma das nossas promessas”, disse Bentes.

Davi foi elogiado pelo técnico Paulo Bonamigo faz parte da relação do clube no elenco profissional, que consta no site oficial do Leão. O jovem chegou a jogar alguns minutos na partida contra o Independente de Tucuruí, pela Copa Verde, na derrota azulina por 3 a 1, porém o Leão avançou na competição após vencer nas penalidades.