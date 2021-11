Elo perdido: Marcos Júnior fez parte dos rebaixamentos de Remo e Paysandu na Série B

As duas últimas campanhas de Remo e Paysandu na Série B foram de se esquecer. Em ambas as ocasiões, as equipes foram rebaixadas na última rodada em partidas dentro de casa. Apesar disso, essa não é a única semelhança entre os times. Um jogador esteve presente nas duas campanhas de rebaixamento: o volante Marcos Júnior.

Em 2021, o jogador, que acumula passagens pelo futebol carioca, fez parte do elenco do Remo que disputou a Segundona. Com a camisa azulina, Marcos Júnior atuou em 22 partidas, fez dois gols e deu duas assistências. Apesar dos bons números, o volante não conseguiu evitar que a equipe azulina fosse rebaixada à Terceirona no final do ano.

Há três temporadas, em 2018, Marcos Júnior participava de outro rebaixamento de um clube paraense. Naquele ano, o volante fez parte do elenco do Paysandu. Apesar disso, a passagem pelo bicola foi mais discreta. Foram apenas quatro partidas pelo clube da Curuzu e nenhum gol marcado.

Mesmo com o rebaixamento, Marcos Júnior deve continuar no Remo para a sequência da Copa Verde. Pelas semifinais da competição, a equipe azulina enfrenta justamente o Paysandu, o maior rival, nesta quarta-feira (1ª), às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.