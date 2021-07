Diretoria do Remo oficializa a saída do atacante Gabriel Lima

A diretoria do Remo oficializou na manhã desta quarta-feira (7), a saída do atacante Gabriel Lima, de 24 anos, que é cria da base azulina, mas que foi negociado em 2018 e retornou nesta temporada.

O jogador não conseguiu desempenhar o mesmo futebol de 2018, quando foi destaque do clube no Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta segunda passagem pelo Leão Azul, Gabriel Lima atuou em 12 partidas, em apenas duas como titular e não marcou gols.

Natural da cidade de Bonito (PA), o atacante acumula passagens pelo Avaí-SC, onde disputou a Série A de 2019, além do Tombense-MG, clube que defendeu em 2020 e no início desta temporada. O ABC-RN, clube que está na Série D, sondou o atleta, além também do São José-RS, equipe que disputa a Série C do Brasileiro, onde deve ser o seu destino.

Em nota o Leão informou que a rescisão foi em comum acordo e desejou sorte na carreira. Leia a nota na íntegra:

"O atacante Gabriel Lima não faz mais parte do elenco para o restante da temporada. A rescisão ocorreu em comum acordo com entre a diretoria azulina e o atleta. O clube agradece a dedicação, os serviços prestados e lhe deseja boa sorte nos seus projetos futuros"