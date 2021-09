Diretor de futebol do Remo nega que meia ex-Seleção foi oferecido ao clube

Um rumor que chamou atenção na tarde desta terça-feira (21) foi que o meia Jádson, ex-Seleção Brasileira e atualmente no Athletico-PR, teria sido oferecido ao Remo. A equipe de O Liberal procurou o clube para um posicionamento, e o diretor de futebol do clube, Dirson Neto, negou: "Não. É mentira", afirmou.

Segundo o Torcedores.com, Jádson teria sido oferecido ao Remo, mas o salário do jogador ultrapassaria o orçamento do Leão. De acordo com o portal, o jogador 160 mil reais mensais no Athletico-PR, onde não conseguiu se firmar neste retorno ao clube paraenaense.

Jádson conquistou títulos como a Copa das Confederações de 2013, a Copa Sul-Americana de 2012, a Liga Europa de 2008/09, seis campeonatos ucranianos e outros troféus.