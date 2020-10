'Desafio muito grande', afirma técnico do Remo sobre jogo deste fim de semana, pela Série C

O Remo tem uma missão complicada neste fim de semana, na Série C. Contra o Vila Nova-GO, no domingo (1°), às 18h, no Estádio OBA, o Leão fecha a 13ª rodada da Terceirona com o objetivo de se aproximar ainda mais da classificação ao quadrangular final de acesso. No duelo das duas melhores defesas do grupo, o técnico Paulo Bonamigo descartou a possibilidade de ir para cima do adversário sem se preocupar com o sistema defensivo:

"Temos que achar um equilíbrio dentro desse jogo, em que a gente tenha que usar nossa potencialidade ofensiva, dentro daqueles atletas que podem fazer a diferença. Procurar algum ponto vulnerável do adversário e neutralizar os pontos fortes. O adversário vive um grande momento, vem de jogos seguidos de resultados positivos, isso aí gera um desafio muito grande ao Clube do Remo de ir a Goiânia e fazer uma grande partida", afirmou.

Vila Nova x Remo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

DNA do Remo:

"O DNA [do Remo] é equilibrado, a gente sempre procura vencer o jogo, arriscar, buscar uma forma de forçar o erro do adversário, mas não pode desequilibrar ou desconstruir uma organização defensiva que é importante para conseguir os resultados. Não tomando gol, você fica próximo de atingir a sua meta."

Dor de cabeça com desfalques?

Em termos de opções, vamos mais completo. É uma pena que o Eron tenha uma pequena lesão que tem atrapalhado a sua performance e vai ficar de fora. O Fredson está machucado, é um atleta que estava jogado junto da equipe. Quem está entrando, entra com disposição, buscando dar o seu melhor."

Necessidade da vitória:

"Conscientizando da importância de não entrar relaxado. Vila Nova é uma equipe que sai nos primeiros 20 minutos numa intensidade muito alta, sufoca o adversário, adianta bem suas linhas, um bloco alto bem agressivo. Nós temos que ter organização, tranquilidade e imposição. Não ficar aceitando esse tipo de pressão, ter uma reação para que a gente possa gerar desequilíbrio."

Estilo de jogo contra o Vila Nova:

"Vai ser difícil uma equipe ficar sufocando a outra o tempo todo. Vai ter [espaço para a gente ser] propositivo e reativo. O que nós temos que ter é mais eficiência. Vai aparecer poucas ou muitas oportunidades. Mas quando tiver, a tendência é que as defesas consigam anular os ataques. Temos que ter mais capacidade de definição, é o grande segredo desse jogo: ser eficiente vai tornar nossa equipe vencedora."