CSA leva vantagem no histórico diante do Remo; última partida entre os clubes rendeu um CT ao Leão

O Remo não conseguiu trazer pontos nas duas partidas fora de casa, mas o Leão Azul terá dois jogos em casa para tentar pontuar e se afastar mais ainda da zona de rebaixamento. O primeiro compromisso é neste domingo (1), às 18h15, contra o CSA-AL, no Baenão. O clube alagoano possui vantagem no confronto, porém a última partida traz boas lembranças ao clube paraense.

Leão x Azulão se enfrentaram seis vezes na história, todas elas confrontos oficiais. O CSA venceu três partidas, já o Remo triunfou apenas uma vez e ocorreram dois empates. A única vez em que o clube paraense venceu o CSA foi no dia 04 de outubro de 2000 em Belém, pela Copa João Havelange, 1 a 0, gol do jogador Jurinha.

Confronto recente

Os clubes já se enfrentaram nesta temporada 2021. No dia 13 de abril as equipes empataram em 1 a 1, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Dellatorre marcou para o CSA e Anderson Uchôa empatou para o Remo, em confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Nas penalidades o Leão venceu por 6 a 5, garantiu a vaga na próxima fase e ganhou R$1.700 milhão de cota da CBF, que serviu para comprar o Centro de Treinamento, que pertencia ao Carajás, em Outeiro.

Veja o histórico das equipes

09.03.1985 - Remo 1 x 3 CSA - Brasileiro-Taça de Ouro

21.04.1985 - CSA 3 x 0 Remo - Brasileiro-Taça de Ouro

04.10.2000 - Remo 1 x 0 CSA - Copa João Havelange - Módulo Amarelo (gol de Jurinha)

10.06.2017 - Remo 1 x 1 CSA - Série C

12.08.2017 - CSA 2 x 0 Remo - Série C

13.04.2021 - CSA 1 x 1 Remo - Copa do Brasil