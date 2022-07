Contra o Remo, zagueiro do ABC sofre fratura na costela e permanece internado em hospital de Belém

Durante a partida entre Remo x ABC-RN, ontem (17), no Baenão, o zagueiro Patrick, do clube potiguar, se chocou com o atacante Bruno Alves, do Remo e teve que ser substituído e levado de ambulância para um hospital particular. O repórter Rodrigo Ferreira, da Rádio CBN Natal, informou que o jogador ficou em Belém e que sofreu uma fratura na costela.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A delegação do ABC já retornou para o Rio Grande do Norte (RN), mas o defensor do clube potiguar permaneceu em Belém com mais dois funcionários. Segundo o repórter Rodrigo Ferreira a lesão é grave. O ABC é o quinto colocado na tabela da Série C com 24 pontos.