Contra o Castanhal no Baenão, torcida do Remo realiza protesto

A eliminação do Campeonato Paraense do Remo, na última quarta (12), para a Tuna, dentro do Baenão, gerou protestos de algumas torcidas do clube. Na partida deste sábado (15), contra o Castanhal, algumas torcidas viraram suas faixas. Outras estenderam faixas escritas: “Time sem vontade. Exigimos raça e vitórias”. Em uma outra a torcida pede um elenco qualificado: “Salários em dia, futebol em atraso! Exigimos um elenco vencedor”

Remo x Castanhal jogam às 17h, no Baenão, disputando o terceiro lugar no Baenão e também uma vaga na Copa do Brasil 2022. Quem vencer se garante na competição nacional, em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com