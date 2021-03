Conheça Ely e Henrique, jovens que estão 'pedindo espaço' no Remo

Apesar dos três jogos e três vitórias na temporada 2021, o Remo não tem deixado de lado a possibilidade de integrar nomes novos ao plantel dirigido por Paulo Bonamigo como são os casos do lateral-esquerdo Ely e do meio-campista Henrique.

Os jogadores vindos das categorias de base do Leão Azul tem recebido oportunidades pontuais ao serem relacionados para as últimas partidas da equipe.

Aos 19 anos, Henrique acumula a experiência de ter atuado nas categorias de base do Desportiva Paraense onde foi campeão estadual e chamou a atenção do clube da capital. Com isso, há oito meses o meio-campista foi integrado as categorias inferiores do Remo e tem conseguido se destacar.

Mesmo com a pouca idade, os olhares empresariais já estão atentos ao seu potencial pois, no momento, ele está sob os cuidados de duas empresas: YP2 (pertencente ao pai do lateral Yago Pikachu, ex-Paysandu e Vasco) além da GC Sports.

No caso de Ely, o atleta que também tem 19 anos de idade conviveu com a experiência importante de ter jogando de 14 aos 15 anos nas categorias de base do Fluminense onde, pela falta de suporte financeiro, acabou não conseguindo se manter vivendo no Rio de Janeiro. Assim, acabou retornando a Belém e recebeu uma oportunidade de treinar no Remo onde está até hoje. O atleta também tem sua carreira gerenciada pela GC Sports.

A próxima partida do Remo onde Ely e Henrique podem novamente aparecer entre os relacionados acontecerá diante do Esportivo, no dia 17 de março às 20h (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil.