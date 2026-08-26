Comparativo: em 2026, Remo tem mais pontos que equipes do Z4 em 2025

O Remo no Brasileirão da Série A vive o dilema do "copo meio cheio, meio vazio". Isso porque, há pelo menos duas rodadas, o clube vem flertando com a saída da zona de rebaixamento, muito em virtude dos resultados dos concorrentes diretos na competição, que não conseguiram disparar em meio aos tropeços do Leão. Na última rodada, por exemplo, a vitória parcial em cima do Fluminense estava colocando a equipe na 15ª posição. Mas com a derrota, a zona de rebaixamento seguiu sendo a "casa" azulina.

No entanto, uma estatística joga a favor do Remo nesta briga contra a queda à Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano: a quantidade de pontos em comparação com o mesmo período do torneio em 2025.

Até o momento, o Remo soma 24 partidas, com 23 pontos e ocupando a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Porém, os concorrentes diretos do Leão hoje estão com um jogo a menos, como Mirassol, Vasco, Santos e Grêmio.

Entretanto, a atual pontuação azulina é maior que a do Vitória em 2025. Naquele momento, com 24 jogos disputados, a equipe baiana somava 22 pontos, um a menos que a do Remo nesta temporada. O Z4 ainda era completado por Juventude, Fortaleza e Sport.

Além disso, havia uma distância de cinco pontos para o Internacional, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, em 2025. Curiosidade a parte, hoje a equipe Colorada segue nesta mesma condição de 16º colocado, mas com apenas um ponto acima do Remo.

Outro fator que pode surgir como esperança para o Remo é a arrancada que o Vitória teve na reta final do Brasileirão em 2025. Nas 14 rodadas seguintes, o clube baiano somou 23 pontos, alcançando o número mágico de 45 pontos. Enquanto isso, o Internacional baixou a chamada nota de corte do rebaixamento, conseguindo a permanência na Série A com 44 pontos.

O Z4 daquele ano terminou com apenas uma mudança: a saída do Vitória e a entrada do Ceará, além de Fortaleza, Juventude e Sport, equipes que já estavam na zona de rebaixamento na 24ª rodada.

Na segunda-feira (31), o Leão terá uma nova chance de sair do Z4 ao enfrentar o Coritiba, às 20h, no Estádio do Mangueirão. Caso os resultados do final de semana sejam favoráveis, os azulinos deixam o grupo do rebaixamento com uma vitória.

Confira os números:

Brasileirão 2025 - 24ª rodada

16º Internacional - 27 pontos

17º Vitória - 22 pontos

18º Juventude - 21 pontos

19º Fortaleza - 19 pontos

20º Sport - 14 pontos

Brasileirão 2026 - 24ª rodada

16º Internacional - 25 pontos

17º Mirassol - 24 pontos (23 jogos)

18º Remo - 23 pontos

19º Vasco - 22 pontos (23 jogos)

20º Chapecoense - 14 pontos (23 jogos)

Brasileirão 2025 - 38ª rodada

16º Internacional - 44 pontos (permaneceu)

17º Ceará - 43 pontos

18º Fortaleza - 43 pontos

19º Juventude - 35 pontos

20º Sport - 17 pontos