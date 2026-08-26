Comparativo: em 2026, Remo tem mais pontos que equipes do Z4 em 2025 Recorte do Brasileirão aponta um cenário de esperança para os azulinos na luta contra a queda Junior Cunha 26.08.26 18h56 Leão segue vivo na briga contra o rebaixamento. (Samara Miranda / Remo) O Remo no Brasileirão da Série A vive o dilema do "copo meio cheio, meio vazio". Isso porque, há pelo menos duas rodadas, o clube vem flertando com a saída da zona de rebaixamento, muito em virtude dos resultados dos concorrentes diretos na competição, que não conseguiram disparar em meio aos tropeços do Leão. Na última rodada, por exemplo, a vitória parcial em cima do Fluminense estava colocando a equipe na 15ª posição. Mas com a derrota, a zona de rebaixamento seguiu sendo a "casa" azulina. No entanto, uma estatística joga a favor do Remo nesta briga contra a queda à Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano: a quantidade de pontos em comparação com o mesmo período do torneio em 2025. Até o momento, o Remo soma 24 partidas, com 23 pontos e ocupando a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Porém, os concorrentes diretos do Leão hoje estão com um jogo a menos, como Mirassol, Vasco, Santos e Grêmio. Entretanto, a atual pontuação azulina é maior que a do Vitória em 2025. Naquele momento, com 24 jogos disputados, a equipe baiana somava 22 pontos, um a menos que a do Remo nesta temporada. O Z4 ainda era completado por Juventude, Fortaleza e Sport. Além disso, havia uma distância de cinco pontos para o Internacional, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, em 2025. Curiosidade a parte, hoje a equipe Colorada segue nesta mesma condição de 16º colocado, mas com apenas um ponto acima do Remo. Outro fator que pode surgir como esperança para o Remo é a arrancada que o Vitória teve na reta final do Brasileirão em 2025. Nas 14 rodadas seguintes, o clube baiano somou 23 pontos, alcançando o número mágico de 45 pontos. Enquanto isso, o Internacional baixou a chamada nota de corte do rebaixamento, conseguindo a permanência na Série A com 44 pontos. O Z4 daquele ano terminou com apenas uma mudança: a saída do Vitória e a entrada do Ceará, além de Fortaleza, Juventude e Sport, equipes que já estavam na zona de rebaixamento na 24ª rodada. Na segunda-feira (31), o Leão terá uma nova chance de sair do Z4 ao enfrentar o Coritiba, às 20h, no Estádio do Mangueirão. Caso os resultados do final de semana sejam favoráveis, os azulinos deixam o grupo do rebaixamento com uma vitória. Confira os números: Brasileirão 2025 - 24ª rodada 16º Internacional - 27 pontos 17º Vitória - 22 pontos 18º Juventude - 21 pontos 19º Fortaleza - 19 pontos 20º Sport - 14 pontos Brasileirão 2026 - 24ª rodada 16º Internacional - 25 pontos 17º Mirassol - 24 pontos (23 jogos) 18º Remo - 23 pontos 19º Vasco - 22 pontos (23 jogos) 20º Chapecoense - 14 pontos (23 jogos) Brasileirão 2025 - 38ª rodada 16º Internacional - 44 pontos (permaneceu) 17º Ceará - 43 pontos 18º Fortaleza - 43 pontos 19º Juventude - 35 pontos 20º Sport - 17 pontos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte remo brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Ex-artilheiro do Remo, Pedro Rocha reencontra o Fenômeno Azul no Mangueirão pela Série A Um dos principais jogadores na conquista do acesso à Série A, Pedro Rocha retorna a Belém para enfrentar o Remo, clube que o recuperou para o futebol 27.08.26 10h31 Futebol Fernando Seabra desfalca o Coritiba contra o Remo; volante também está suspenso Técnico recebeu o terceiro cartão amarelo e não comandará o Coxa à beira do campo no duelo de segunda-feira, no Mangueirão; Thiago Santos é outra baixa 26.08.26 21h48 Futebol Remo aguarda evolução de lesionados antes de definir time para sequência em Belém Médico Jean Klay atualiza situações de Mayk, Edson Fernando e Jajá; trio é acompanhado pelo departamento médico antes dos jogos contra Coritiba e Flamengo 26.08.26 19h45 Futebol Comparativo: em 2026, Remo tem mais pontos que equipes do Z4 em 2025 Recorte do Brasileirão aponta um cenário de esperança para os azulinos na luta contra a queda 26.08.26 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Fernando Seabra desfalca o Coritiba contra o Remo; volante também está suspenso Técnico recebeu o terceiro cartão amarelo e não comandará o Coxa à beira do campo no duelo de segunda-feira, no Mangueirão; Thiago Santos é outra baixa 26.08.26 21h48 FUTEBOL Ex-artilheiro do Remo, Pedro Rocha reencontra o Fenômeno Azul no Mangueirão pela Série A Um dos principais jogadores na conquista do acesso à Série A, Pedro Rocha retorna a Belém para enfrentar o Remo, clube que o recuperou para o futebol 27.08.26 10h31 Futebol Remo aguarda evolução de lesionados antes de definir time para sequência em Belém Médico Jean Klay atualiza situações de Mayk, Edson Fernando e Jajá; trio é acompanhado pelo departamento médico antes dos jogos contra Coritiba e Flamengo 26.08.26 19h45 FUTEBOL Eliminação do River Plate define chaveamento das quartas da Sul-Americana; veja os confrontos Santa Fé, da Colômbia, eliminou o River e enfrentará o Vasco 27.08.26 9h47