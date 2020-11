Com ex-Remo no time, Manaus divulga escalação para decisão contra o Leão Azulino

Adversário do Remo nesta noite de sábado (28), o Manaus já está escalado para o duelo que começa às 19h, na Arena da Amazônia. Entre os destaques está o zagueiro/lateral Tsunami, que vestiu a camisa do Leão. O atacante Hamilton, principal nome do Gavião do Norte, vai para o jogo.

CONFIRA A ESCALAÇÃO DO MANAUS

Jonathan; Edvan, Luis Fernando, Patrick, Tsunami; Márcio Passos, Rafael Carrilho, Gabriel Davis, Janeudo; Philip e Hamilton. Técnico: Luizinho Lopes.