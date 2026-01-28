Com surpresas, Remo divulga escalação para confronto contra o Vitória; confira A bola rola no Barradão, em Salvador, e marca o retorno do Leão Azul à elite do futebol nacional após mais de três décadas O Liberal 28.01.26 18h10 Barradão horas antes da partida (Vitória Divulgação) As escalações de Remo e Vitória foram divulgadas uma hora antes do apito inicial, confirmando as escolhas dos técnicos para o confronto de leões, válido pela estreia das equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (28), às 19h. A bola rola no Barradão, em Salvador, e marca o retorno do Leão Azul à elite do futebol nacional após mais de três décadas. Confira a seguir as escalações: Remo: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Vitória: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO DUELO DE LEÕES Com surpresas, Remo divulga escalação para confronto contra o Vitória; confira A bola rola no Barradão, em Salvador, e marca o retorno do Leão Azul à elite do futebol nacional após mais de três décadas 28.01.26 18h10 Campeonato Brasileiro Vitória x Remo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão Vitória e Remo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 28.01.26 18h00 Futebol Sávio tem diagnóstico de lesão muscular e deve desfalcar o Remo em fevereiro Por meio de nota, clube informou o motivo pelo qual o lateral-esquerdo não foi relacionado para a partida contra o Vitória-BA. 28.01.26 12h15 Futebol Leão, dá ou não dá para ser feliz? 28.01.26 11h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 Liga dos Campeões Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41