Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com surpresas, Remo divulga escalação para confronto contra o Vitória; confira

A bola rola no Barradão, em Salvador, e marca o retorno do Leão Azul à elite do futebol nacional após mais de três décadas

O Liberal
fonte

Barradão horas antes da partida (Vitória Divulgação)

As escalações de Remo e Vitória foram divulgadas uma hora antes do apito inicial, confirmando as escolhas dos técnicos para o confronto de leões, válido pela estreia das equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (28), às 19h. A bola rola no Barradão, em Salvador, e marca o retorno do Leão Azul à elite do futebol nacional após mais de três décadas.

Confira a seguir as escalações:

Remo:

Vitória:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

DUELO DE LEÕES

Com surpresas, Remo divulga escalação para confronto contra o Vitória; confira

A bola rola no Barradão, em Salvador, e marca o retorno do Leão Azul à elite do futebol nacional após mais de três décadas

28.01.26 18h10

Campeonato Brasileiro

Vitória x Remo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão

Vitória e Remo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

28.01.26 18h00

Futebol

Sávio tem diagnóstico de lesão muscular e deve desfalcar o Remo em fevereiro

Por meio de nota, clube informou o motivo pelo qual o lateral-esquerdo não foi relacionado para a partida contra o Vitória-BA.

28.01.26 12h15

Futebol

Leão, dá ou não dá para ser feliz?

28.01.26 11h15

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

28.01.26 7h00

Liga dos Campeões

Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

28.01.26 16h00

É HOJE!

Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão

Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão

28.01.26 7h07

PRA ONDE VAI?

Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba

Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos

27.01.26 19h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda