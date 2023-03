Com retorno de Muriqui, Remo está escalado para jogo de volta contra o São Raimundo-RR

O Remo divulgou a escalação para o duelo de volta contra o São Raimundo-RR, pela Copa Verde. Para a partida da noite desta quarta-feira (22), às 19h, no Estádio do Baenão, o técnico Marcelo Cabo promove o retorno do centroavante Muriqui.

Nos últimos dias, Muriqui iniciou o processo de transição, após se recuperar de uma lesão muscular, e trabalhou com bola na última terça (21). Agora, o atleta volta para tentar classificar o Remo para as semis e, quem sabe, marcar um Re-Pa na reta final do torneio.

Confira a escalação do time azulino para o jogo de logo mais

Legenda (Reprodução / Ascom Remo)