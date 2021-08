Com possibilidade de ter torcida no jogo contra o Botafogo, capitão do Remo afirma: 'Estamos ansiosos'

O Remo tem a missão de reencontrar o caminho da vitória no jogo contra o Botafogo, no próximo sábado (4), no Baenão. Mas a tarefa não será fácil. O adversário está embalado na competição. Vem de vitória sobre o líder da Série B, o Coritiba, na última rodada, está 100% no returno, com dois jogos e duas vitórias, e ocupa o quarto lugar na tabela.

O volante Lucas Siqueira sabe desse desafio. Mas também sabe da necessidade que o Remo tem em voltar a vencer na competição. Afinal, o time azulino é o 12ª colocado, com 27 pontos, e não consegue três pontos há dois jogos.

“O Botafogo é um grande adversário. Que está crescendo na competição. O Botafogo é um candidato ao acesso. Mas o jogo contra o Botafogo pode ter uma motivação a mais. E sim. Está na hora de voltar a vencer. Até para a gente voltar a fazer a nossa pontuação. Que estamos buscando para ficar na parte de cima da tabela a se distanciar do G-4. E estamos procurando sempre crescer o nível de jogo para conquistar nosso resultado e objetivo”, comentou o capitão do Remo.

Lesões

Para a partida, o Remo terá alguns desfalques, por suspensão e lesão. É o caso de Kevem, que levou o terceiro amarelo, e Renan Gorne, expulso, ambos no jogo contra o Brasil de Pelotas. E também do atacante Lucas Tocantins, que precisou operar a face após se machucar. Mas foram as lesões que mais preocuparam o time e até fez o técnico Felipe Conceição improvisar em alguns jogos.

Segundo Lucas Siqueira, a situação era esperada pelos jogos sequenciais da Série B.

“Era esperado pela sequência de jogos e viagens. Faz parte essas lesões. Eu fui um que fiquei alguns dias. A gente se preparar para que a lesão seja a menor possível e menos atletas se lesionem. Maioria dos times passam por isso. A gente teve número de jogadores se lesionando e juntos. Isso atrapalha bastante. Mas faz parte da competição. Os outros atletas que estão aptos para jogar estão prontos para ajudar a equipe”, comentou.

Torcida

A expectativa é que Remo x Botafogo seja com torcida. Apesar de estar liberada 30% da capacidade do Baenão, ainda falta o aval da CBF. Até o momento, a entidade não convocou o congresso técnico dos clubes da Série B para tratar o assunto.

Se for nesse jogo ou contra o Avaí, dia 16 de setembro (quinta-feira), Lucas Siqueira sabe que o time está preparado para ter a torcida o apoiando. Inclusive, revela uma ansiedade.

“É o momento que a gente aguarda bastante tempo. Estamos até ansiosos. Acho que não tem tanta preparação. É aproveitar o momento que a torcida está de volta e quer fazer grande jogo para a torcida estar gostando desse retorno e que seja um grande resultado. No decorrer da partida a torcida vai nos apoiar para conquistar a vitória”, disse.

Agenda

A partida entre Remo x Botafogo será às 19h30 de sábado (4), no Baenão, pela 22ª rodada da Série B, com transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.