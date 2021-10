Com parceria, diretoria do Remo inaugura consultório dentário no NASP

O domingo foi de inauguração de mais uma etapa do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), que fica nas dependências do Estádio Evandro Almeida (Baenão). O consultório dentário, sonho azulino foi concretizado, em parceria com uma empresa. O consultório recebeu o nome de Dagoberto Sinimbú, ex-conselheiro do clube.

O médico azulino Jean Klay, responsável pelo NASP, comemorou bastante a conclusão de mais uma etapa das obras do departamento médico do Remo.

“Dando sequência à ampliação do NASP temos a honra de inaugurar o consultório odontológico, fizemos uma parceria com uma empresa, eles montaram o consultório e vão prestar um serviço, cedendo um odontólogo, fazendo todos os tratamentos, tanto dos atletas profissionais, das categorias de base e também de toda a comissão técnica”, disse.

Jean Klay falou também da importância em ter um consultório odontológico dentro do clube, principalmente para evitar lesões nos atletas.

“É muito importante, pois sabemos das doenças ligadas ao dentes e lesões, sobretudo lesões musculares. É mais um passo que damos no NASP, para que possamos diminuir ainda mais o índice de lesões nos jogadores”, finalizou.