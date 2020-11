Com retorno de volante, Remo é escalado para a visita ao Vila Nova, pela Série C

O Remo divulgou a escalação para o jogo desta tarde de domingo (1°), contra o Vila Nova-GO, na Série C. O técnico Paulo Bonamigo colocará em campo o mesmo time titular da vitória de 5 a 0 sobre o Imperatriz, na última rodada. A novidade fica por conta da volta do volante Djalma, que está no banco de reservas.

A bola começa a rolar às 18h, no Estádio OBA, em Goiânia. Acompanhe o jogo lance a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.