Com novo técnico, meia do Remo busca espaço em partida contra o Confiança/SE

Desde a sua chegada ao Clube do Remo, o meia Claudinei foi escalado por duas vezes, uma logo que desembarcou em Belém, contra o Corinthians, e outra na derrota para o São José, na quarta rodada. Nas duas oportunidades o treinador era Marcelo Cabo, mas com a saída do ex-técnico, o atleta quer mostrar serviço para o novo "xerife", Rodri Catalá.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Segundo ele, a primeira impressão dos jogadores sobre o estilo do treinador agradou a todos. "O primeiro contato com o treinador novo sempre traz a expectativa sobre o que ele pensa no futebol. Nos primeiros contatos já deu pra ver como ele gosta de colocar o time taticamente. Agora é assimilar o mais rápido possível para poder colocar em prática", afirma.

Claudinei veio ao Remo por indicação do executivo Thiago Gasparino e já havia trabalhado com Cabo, mas a parceria não pode engrenar e ele se vê na obrigação de mostrar novamente serviço para ganhar uma chance entre os titulares.

SAIBA MAIS



"Todo jogador que está sem oportunidade vê essa mudança como uma chance de mostrar seu trabalho. Sabemos que a equipe começa uma nova jornada com o treinador e a gente tende a assimilar rapidamente para ter oportunidade dentro da equipe", reforça o atleta, garantindo que todo o elenco está empenhado para conseguir três pontos.

"Acho que é muito importante que todos estejam na mesma sintonia para buscar a vitória. Dentro de casa temos que fazer valer o mando de campo e na Série C é naturalmente muita luta. Então vamos fazer o possível para sair com a vitória", encerra.