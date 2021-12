Com novidade no ataque, Remo está escalado para final da Copa Verde contra o Vila Nova

O Remo divulgou a escalação para a partida contra o Vila Nova-GO, válida pela final da Copa Verde 2021. Para o confronto no Baenão, o técnico Eduardo Baptista lançou mão de Ronald, jogador da base azulina, que vem fazendo boas partidas recentemente, vindo do banco de reservas.

Para entrar no time titular, Ronald pega a vaga de outro garoto da base, o meia Tiago Mafra. Esta é a única mudança na equipe, em relação ao time que entrou em campo contra o Vila na partida de ida.

Com o 0 a 0 na partida de ida, em Goiânia, nenhuma equipe tem vantagem para o duelo. Quem vencer o jogo de volta garante o título da competição regional. Em caso de novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênaltis. A final tem transmissão lance a lance de OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook de O Liberal.