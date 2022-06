Com mudança no comando de ataque, Remo é escalado para partida contra o Figueirense, pela Série C

O Remo está escalado para a partida contra o Figueirense-SC, pela 12ª rodada da Série C de 2022. Entre as novidades no time titular do Leão estão as presenças de Vanílson e Renan Castro, que substituem os suspensos Brenner e Leonan nos onze iniciais. O restante da escalação é a mesma da última rodada da Terceirona.

A partida entre Remo e Figueirense-SC ocorre no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Vindo de duas derrotas seguidas na Terceirona, o Remo precisa vencer para voltar ao G-8 do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.