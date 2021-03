Com meta próxima de ser atingida, Remo divulga nova parcial de campanha

O Remo divulgou em suas redes sociais mais uma parcial da campanha de arrecadação via Pix, lançada para ajudar nos custos da negociação com o meia Felipe Gedoz. De acordo com o clube, já foram arrecadados R$ 45.122,87. Portanto, faltam menos de cinco mil reais para a meta de R$ 50 mil ser batida.

Gedoz vendo que já foram arrecadados R$ 45.122,87. 👀



Falta pouco para a meta de 50k.



Te puxa com teu #PixDoLeão

pixdoleao@clubedoremo.com.br#OReiDaAmazônia #PixDoLeão pic.twitter.com/1DOoiI6sYg — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) March 11, 2021

Quem quiser contribuir com o Leão pode fazer doações pela chave Pix: pixdoleao@clubedoremo.com.br.