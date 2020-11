O Remo não conseguiu superar o líder do grupo A da Série e acabou derrotado, na noite de sexta-feira 13, pelo Santa Cruz. Com um pênalti perdido e menos um em campo, o Leão viu o Cobra Coral ser preciso e eficiente no Mangueirão para vencer por 2 a 0 e chegar aos 36 pontos. Os gols foram marcados por Jeremias, aos 13 minutos do segundo tempo, e Caio Mancha, aos 47 do segundo tempo.

Com o resultado, o Remo adiou o plano da classificação para o quadrangular da Série C e agora vai torcer que os concorrentes diretos derrapem, já que a partida desta sexta abriu a 15ª rodada. O Leão é o segundo colocado, com 26 pontos, mas pode perder a posição se o Vila Nova, que joga apenas na segunda-feira, vencer o Botafogo-PB.

O próximo compromisso do Remo será contra o Botafogo-PB, na segunda-feira (23), às 20 horas, no Almeidão. O Santa vai enfrentar no sábado (21), às 19 horas, no Arruda, o Manaus.

JOGO

Mesmo classificado, o Santa Cruz não quis saber e foi para cima, enquanto o Remo foi se ajeitando em campo. A partir dos 20 minutos, o Leão passou a pressionar o Cobra Coral. Em uma das jogadas, Lucas Siqueira tentou de cabeça, mas a bola passou raspando o gol de Maycon Cleiton.

Outras tentativas

O Remo passou a explorar a lateral, com Marlon e Ricardo Luz. Mas faltava aquela peça para conseguir finalizar para o gol. Foi assim quando Ricardo Luz mandou para área, mas ninguém consegue chegar.

O Remo pressionou, trocou passes, mas faltava melhorar na finalização. Isso ficou claro quando o Marlon avançou, encontrou Ermel, que chutou, mas o goleiro Maycon mandou para escanteio. Depois, aos 39 minutos, Eron fez o pivô para Hélio, que chutou para o gol. Maycon Cleiton defendeu. No rebote, Ermel, na cara do gol, chutou, mas a bola foi para fora.

Pressão do Remo no segundo tempo

No segundo tempo, o Remo mudou. Felipe Gedoz estreou. Ele entrou no lugar de Carlos Alberto. E o time também melhorou. Bem mais intenso e foi para cima.

Logo aos três minutos teve chance de marcar, quando Hélio ganhou do goleiro e chutou para o gol, mas a zaga do Santa tirou em cima da linha. Depois, em cobrança de escanteio, Rafael Jansen subiu e cabeceou, mas o goleiro Maycon conseguiu espalmar e ainda teve ajuda do travessão.

Santa não perdoa

Na primeira chegada, o Santa Cruz marcou. Leonan recebeu na esquerda e cruzou na medida para Jeremias. Ele bateu de primeira, com força, sem chances para Vinícius. É o líder do grupo A abrindo o placar no Mangueirão, aos 13 minutos do segundo tempo.

Menos um

O Remo ficou um homem a menos no segundo tempo. Hélio fez falta em André, levou o segundo amarelo e acabou expulso, deixando a situação complicada para o Leão.

Inacreditável

O Remo poderia ter empatado aos 25 minutos quando Jeremias derrubou Marlon na área e o árbitro marcou pênaltia. O estreante Felipe Gedoz foi o escolhido para bater. Ele chutou e Maycon Cleiton defendeu. Gedoz pega rebote à queima-roupa, mas o goleiro coral volta a defender e o Remo ficou sem o gol do empate.

Brilha o goleiro do Santa

O Remo teve outra boa chance com Marlon. Ele chegou na área, ajeitou e chutou. Mas o goleiro Maycon Cleiton defendeu à queima-roupa. O arqueiro do Cobra Coral estava inspirado na noite desta sexta-feira.

O que está ruim sempre pode piorar

E a situação ficou mais complicada quando André foi derrubado na área por Lucas Siqueira. O árbitro marcou pênalti. Caio Mancha foi para a cobrança e marcou o segundo do Santa Cruz, aos 47 minutos, para sacramentar a vitória.

FICHA TÉCNICA

Remo x Santa Cruz-PE

15ª rodada da Série C do Brasileirão

Local: Mangueirão

Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Cartão amarelo: Hélio

Cartão vermelho: Hélio

Gol: Jeremias (13’/2ºT), Caio Mancha (47’/2ºT)

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Rafael Jansen, Mimica e Marlon; Lucas Siqueira, Charles (Julio Rusch) e Carlos Alberto (Felipe Gedoz); Hélio, Gustavo Ermel (Ronald) e Eron

Técnico: Paulo Bonamigo.

Santa Cruz: Maycon Cleiton; Bileu (Jeremias), Elivelton, Célio Santos, Leonan; André, Tinga (João Cardoso), Didira, Jáderson (Negueba); Lourenço e Victor Rangel (Caio Mancha)

Técnico: Marcelo Martelotte.