Com meninos e meninas, Remo abre inscrições para peneirada; confira datas, preço e horários

O Remo abriu inscrições para meninos e meninas para uma peneirada das categorias de base. As inscrições vão até o dia 30 de setembro e podem ser feitas na Sede social do Leão, na Avenida Nazaré, além do Centro de Treinamento, que fica em Outeiro, no valor de R$50.

A peneirada ocorrerá do dia 1º a 6 de outubro, no Centro de Treinamento do Remo. As avaliações serão realizadas nas categorias Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Já para a categoria feminina poderão participar meninas a partir de 16 anos.

Os candidatos precisam levar no ato da inscrição uma cópia do RG, laudo ou atestado médico e comprovante de residência. Caso seja menor de idade, pai ou mãe deve comparecer para assinar o termo de autorização e responsabilidade. No dia da avaliação é necessário apresentar o RG, atestado médico e o comprovante de inscrição. Mais informações no telefone (91) 3116-2713.

Serviço

Valor: R$50

Local de inscrição: Secretaria da Sede Social

Segunda a sexta - 8h às 18h

Sábado - 8h às 12h

Local de inscrição: CT do Clube do Remo

Segunda a sexta - 8h às 18h

Sábado - 8h às 12h