Próximo de jogo decisivo contra o Manaus, Meia-atacante do Remo afirma: 'Vai ser uma guerra'

O Remo tem um jogo decisivo contra o Manaus no sábado, às 19 horas, na Arena Amazônia. E o meia-atacante Felipe Gedoz é uma das opções do técnico Paulo Bonamigo para fazer com que o time azulino volte a marcar na Série C. O atleta avaliou como deve ser essa partida e destacou que será tudo ou nada.

“Nosso time não fez um jogo ruim. Fizemos um bom jogo. Não era o que a gente queria. Tivemos possibilidade de matar o jogo. Faltou um pouco de velocidade. O time sentiu a falta do Hélio, que é o desafogo, perdemos um pouco de profundidade. O grupo tá bem, todo mundo tá com o objetivo em comum. Cada jogo é uma história. Agora temos o Manaus, uma equipe chata de jogar, mas já estamos estudando eles. Vai ser uma guerra e a gente tem que tá mais do que preparado”, comentou.

Esse será o terceiro jogo seguido de Gedoz. Ele fez uma análise do desempenho nos dois primeiros e garantiu que já está entrosado.

“Acho que no primeiro jogo, contra o Santa Cruz, por sentir o campo um pouco pesado pra mim, que não estava acostumado, faltou um pouco de ritmo. No segundo jogo a dinâmica já melhorou. Sei que tenho muito pra oferecer e muito mais do que mostrei nesses dois jogos. Até pelo fato de adaptação. Graças a Deus já tive um tempo de entrosamento e espero agora no final de semana poder fazer um grande jogo”, garantiu o meia, que ainda comentou sobre o pênalti perdido na primeira partida que jogou pelo Remo.

“É um desafio. Sou uma pessoa que gosta de desafios e estou sempre buscando melhorar. Tive a infelicidade do jogo, assumi a responsabilidade do pênalti, infelizmente errei.”

Vice-líder do grupo A da Série C, o Leão possui 27 pontos e um empate com o Gavião do Norte, quinto colocado, com 23 pontos, pode garantir a classificação azulina. O jogo entre Manaus e Remo é válido pela 17ª rodada da Série C e terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.