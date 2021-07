Com a estreia de Felipe Conceição, Remo está escalado para jogo contra o Vila Nova

De técnico novo, o Remo está escalado para o jogo de daqui a pouco, às 21h, contra o Vila Nova, no Estádio do Baenão. Felipe Conceição está regularizado no BID da CBF, após a polêmica rescisão com o Cruzeiro e fará sua estreia como comandante do Leão. O comandante conta com o retorno do atacante Dioguinho, que volta ao time titular.

Confira a partida lance a lance no portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

Adversário do Remo, o Vila Nova também já está definido para o duelo: