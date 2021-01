Com Eduardo Ramos no banco, Remo é escalado com mudanças para o Re-Pa

O Remo está escalado para o clássico Re-Pa deste domingo (10), que começa às 18h, no Estádio do Mangueirão. O técnico Paulo Bonamigo apresenta novidades, com a troca dos zagueiros Mimica e Gilberto Alemão - titulares na derrota para o Ypiranga - por Fredson e Rafael Jansen. O meia Eduardo Ramos permanece no banco de reservas.

Acompanhe o clássico lance a lance pelo portal OLiberal.com.