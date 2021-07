Com dois meias ex-Remo, XV de Piracicaba se prepara para disputa da Copa Paulista

O meia Carlos Alberto que conquistou o acesso do Remo no início do ano, foi anunciado no XV de Piracicaba para a Copa Paulista. O atleta que chegou para temporada de 2019 na equipe azulina, foram duas temporadas no total de 37 partidas e apenas um gol marcado.

Em 2019, o meia passou por momentos difíceis na carreira. Carlos Alberto foi diagnosticado com insuficiência medular aguda, passou por intenso tratamento e ficou sob os cuidados do Leão. Após seis meses voltou a jogar normalmente. Saiu do clube em fevereiro desse ano.

Já o meia Gustavo Hebling, chegou ao Leão em setembro de 2020 junto com o meia Dioguinho. O atleta que é formado nas categorias de bases do São Paulo, não chegou nem a estrear pelo Remo, isso porque o atleta pediu o desligamento do clube menos de um mês após ter chegado.

Agora, ambos estão na equipe do XV de Piracicaba que vai disputar a Copa Paulista em setembro desse ano. A disputa regional dá a possibilidade de o vencedor escolher entrar na Copa do Brasil ou na Série D do ano seguinte.