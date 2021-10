Com dois jogadores e técnico, Remo faz parte da seleção da 32ª rodada da Série B

O Remo teve dois jogadores na seleção da 32ª rodada da Série B. O volante Anderson Uchôa e o goleiro Thiago Coelho. Além disso, o técnico Felipe Conceição foi escolhido como o treinador destaque da rodada.

Uchôa foi autor do primeiro gol do Remo na vitória de 3 a 1 em cima do Cruzeiro, na última quinta-feira, no Independência, em Belo Horizonte. Os outros gols do Leão foram marcados por Jefferson e Ronald. A Raposa balançou a rede com Eduardo Brock.

A seleção ainda foi composta pelos laterais Netto (Brasil de Pelotas) e Matheus Bidu (Guarani); zagueiros Leandro Camilo (Brasil) e Joel Carli (Botafogo), volante Yuri (CSA), Renatinho (Brasil), meia Renato Cajá (CSA), e os atacantes Dellatorre (CSA) e Clayton (Vila Nova).

O próximo compromisso do Remo será no Baenão, em Belém (PA), contra o Londrina, às 19 horas da próxima terça-feira (2) pela 33ª rodada da Série B.