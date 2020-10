Com dois desfalques por covid-19 e retorno de ER-10, Remo está escalado para pegar o Ferroviário

O Remo divulgou a escalação para o jogo contra o Ferroviário com novidades. O Leão vai com Fredson no lugar de Gustavo Alemão na zaga. No meio o Gelson entra no posto de Lucas Siqueira e Tcharlles sai do time para a volta de Eduardo Ramos, que estava com covid-19 e desfalcou o Remo contra o Jacuipense-BA.

Os atletas titulares Gustavo Alemão e Lucas Siqueira, testatarm positivo para covid-19 e não viajaram para Fortaleza (CE), o mesmo correndo com Júlio Rush e Gustavo Ermel.

CONFIRA A ESCALAÇÃO COMPLETA

Ferroviário x Remo jogam pela 11ª rodada da Série C às 17h, na Arena Castelão. O jogo será transmitido lance a lance pelo OLiberal.com