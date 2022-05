Com dois centroavantes, Remo está escalado para partida contra o Ypiranga-RS, pela Série C

O Remo está escalado para a partida contra o Ypiranga-RS, pela sétima rodada da Série C do Brasileirão. Entre as novidades da equipe azulina está a presença do centroavante Vanílson entre os titulares. Pela primeira vez desde que chegou ao clube, o jogador começará jogando pelo Leão. Na partida de logo mais, o camisa 26 fará dupla de ataque com Brenner. Veja:

Outra mudança importante é a entrada de Celsinho, recém-contratado. A presença do lateral-direito entre os titulares já era esperada já que o Remo vive uma crise no setor. Dos atletas da posição - Ricardo Luz e Rony - estão lesionados e não foram relacionados para o jogo pela Série C.Remo e Ypiranga-RS se enfrentam a partir das 20h, no estádio Colosso da Lagoa em Erechim. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.