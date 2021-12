Com direito a 'guardador de vaga', ambulantes buscam melhores espaços antes de final da Copa Verde

A final da Copa Verde entre Remo e Vila Nova-GO é só no sábado (11), mas a movimentação de vendedores ambulantes ao redor do estádio do Baenão começou cedo. Alguns comerciantes chegaram cerca de 48h antes da partida, somente para guardar o melhor lugar para as vendas. Existe até um "guardador de vaga" que garante a manutenção do espaço e a vigilância do ponto enquanto o dia da decisão não chega.

Quem é o "guardador" do Baenão é Alef Cardoso, de 26 anos. Ele conta que está dormindo na rua Rômulo Maiorana desde quinta-feira (9) para garantir a segurança dos pontos de venda. Ele explica que o trabalho é rentável e que são cobrados preços especiais para cada carrinho de ambulante.

"Eu cobro valores diferentes, dependendo do carrinho. Em pontos com material eu cobro R$ 30,00. Já pra pontos sem material eu cobro R$ 20,00. Até hoje (sexta-feira, 10) eu tenho 22 pontos guardados. Devo conseguir cerca de R$ 400,00 só pra guardar esses espaços", conta o autônomo.

Se Alef está desde quinta, existem abulantes que chegaram no local na terça-feira (7). Pelo menos é o que conta a autônoma Lucilene Valente, de 29 anos. Ela conta que não chegou ao local tão cedo, como outros vendedoras, mas que tira o sustento de toda a família por meio dos jogos do Remo.

"Vem eu e minha família vender, cada um com seu ponto. Ao todo, temos seis pontos. Gastamos cerca de R$ 1.000 em materias e esperamos conseguir o dobro de faturamento. Aqui vendemos de tudo: de churrasco a cigarro", explica.

A partida entre Remo e Vila Nova-GO está marcada para começar às 17h. Quem vencer o duelo será o novo campeão da Copa Verde. Em caso de empate, o título será definido nos pênaltis. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.