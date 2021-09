Com desfalques, Remo enfrenta adversário da parte de cima da tabela na Série B

A busca incessante do Remo pela parte de cima da tabela da Série B tem mais um capítulo importante nesta terça-feira (21). A equipe azulina enfrenta o Guarani, às 16h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 25ª rodada da competição. Em caso de vitória remista, o Leão deve voltar a figurar entre os 10 melhores da Segundona, fato que não ocorre deste a 4ª rodada.

Apesar da vitória sobre o Avaí na última partida, o Remo segue na 11ª posição da Série B, com 33 pontos conquistados. O time paraenses está a 8 pontos do G-4 e 9 da zona de rebaixamento.

Já o Guarani, que vem de empate contra a Ponte Preta no clássico do interior de São Paulo, está na "porta do paraíso". A equipe de Campinas segue na 5ª colocação, com 38 pontos. São apenas três a menos que o CRB, primeiro clube do G-4, zona que dá acesso à Série A do ano que vem.

No primeiro turno, ambas as equipes empataram sem gols no Baenão. Na ocasião, o Remo ainda era treinado por Paulo Bonamigo e teve o meia Dioguinho expulso durante o jogo.

O Remo encerrou a preparação para a partida na manhã de segunda (20). Para o jogo contra o Bugre, o Leão terá dois desfalques certos: o meia Marcos Júnior e o atacante Victor Andrade, ambos suspensos. Os jogadores devem ser substituídos por Pingo e Lucas Tocantins, que já entraram no segundo tempo na partida contra o Avaí.

Além disso, Romércio, que também atuou em parte do jogo passado, pode voltar ao time titular após se recuperar de lesão. Também liberado pelo DM, o zagueiro Kevem deve compor o banco de reservas.

Já o Guarani não terá jogadores suspensos e o treinador Daniel Paulista terá a oportunidade de repetir a equipe que foi a campo no clássico diante da Ponte Preta. A principal dúvida fica por conta de Júnior Todinho, que ainda não está 100% fisicamente.

As baixas confirmadas ficam por conta de Maxwell, que testou positivo para coronavírus e desfalca a equipe por pelo menos 10 dias. Já Eduardo Person, ainda está em trabalho de fortalecimento muscular e Rafael Costa segue em recuperação de cirurgia no joelho.

Ficha técnica

Guarani x Remo

25ª rodada da Série B

Data: terça-feira, 21 de setembro

Hora: 16h

Local: Campinas - São Paulo

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa.

Arbitragem

Central: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Cicero Alessandro de Souza (MS) e Ruy Cesar Lavarda Ferreira (MS),

Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Remo: Vinícius; Wellington Silva, Rafael Jansen (Marlon), Romércio e Raimar; Pingo, Lucas Siqueira e Arthur; Felipe Gedoz, Matheus Oliveira e Lucas Tocantins. Técnico: Felipe Conceição

Guarani: Rafael Martins, Mateus Ludke, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César e Júnior Todinho (Lucão do Break). Técnico: Daniel Paulista