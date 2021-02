Com artilheiro na lista, jogadores são registrados no BID por outros clubes e deixam o Clube do Remo

Os atacantes Salatiel, Tcharlles e Eron e o volante Julio Rusch não fazem mais parte do elenco do Clube do Remo. O contrato por empréstimo terminou no final de semana e não teve renovação. Os nomes dos quatro foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nos times de origem.

Tcharlles volta para a Inter de Limeira-SP, Salatiel para o Náutico-PE, Eron para o Vitória-BA e Julio Rusch para o Coritiba-PR.

BID

Dos quatro, dois ainda interessam ao Clube do Remo. Salatiel, que foi artilheiro do clube na Série C e virou preferência no ataque entre a torcida, com cinco gols marcados, e Tcharlles, que marcou três gols na Série C. No entanto, ainda não há nada concreto para o retorno deles ao time azulino para jogar a Série B de 2021.

Agora sem os quatro, o Remo se prepara para o primeiro jogo das quartas de final da Copa Verde. A partida contra o Independente será na quarta-feira (3), às 16 horas, no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.