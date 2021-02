Com a presença de Uchôa, Remo inicia preparação para o jogo de volta da semifinal da Copa Verde

O Remo se reapresentou na tarde desta terça-feira (16) no Banpará Baenão e a novidade foi a presença do volante Anderson Uchôa, que já participou da movimentação com bola.

No entanto, o jogador não vai jogar a volta da semifinal da Copa Verde contra o Manaus já que foi inscrito fora do prazo legal. Ele é opção para o técnico Paulo Bonamigo para o Campeonato Paraense e Série B de 2021.

Treino

O treino começou no Nasp (Núcleo Azulino de Saúde e Performance). Depois, o técnico Paulo Bonamigo comandou um trabalho técnico-tático em campo reduzido no gramado do Baenão. As informações foram divulgadas pela assessoria do clube.

A assessoria ainda informou que o goleiro Rodrigo Josviaki, o volante Jeferson Lima e o meia Lucas de Sá realizaram exames médicos nesta terça-feira.

O Remo volta a treinar na manhã desta quarta-feira (17). Será a última atividade antes do jogo importante contra o Manaus. Na quinta-feira (18), às 16 horas, os dois clubes se enfrentam para decidir quem vai à final da Copa Verde. Como o primeiro confronto foi 1 a 1, ninguém está em vantagem.

O jogo entre Remo e Manaus terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.