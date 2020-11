Chances de classificação do Remo na Série C sobem após empate, de acordo com site

Após o empate com o Vila Nova-GO, fora de casa, pelo Brasileirão Série C, o Remo viu suas chances de avançar para a próxima fase do torneio subirem. O Leão pulou de 91,6% para 95,6%. Com a constante troca de pontos entre os times que estão abaixo do Leão na tabela, é difícil imaginar uma surpresa e a queda precoce do clube azulino na Terceirona.

Rebaixamento

O Remo se encontra em uma posição bem favorável na tabela. São seis pontos de vantagem para o primeiro time fora do G4 - o Ferroviário - e com a constante troca de pontos entre os times que estão abaixo do Leão na tabela, é difícil imaginar uma surpresa e a queda precoce do clube azulino na Terceirona ou até mesmo de rebaixamento. O Remo tem quase 0% de chances de cair.