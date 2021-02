CBF altera a data da partida de volta entre Remo e Manaus pela semifinal da Copa Verde

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da partida de volta da semifinal da Copa Verde entre Remo e Manaus. O confronto que vai decidir a vaga para a final da competição estava marcado para sábado (20), às 16 horas, no Mangueirão. Mas a CBF adiantou para quinta-feira (18). O horário e o local permanecem os mesmos.

A CBF também adiantou a partida de volta entre Brasiliense e Vila Nova. O jogo da outra semifinal da competição saiu do sábado (20) para quinta-feira (18), às 15h30, no estádio Serejão, em Taguatinga (DF). Segundo a entidade, o motivo das alterações foi para ajuste da tabela.

O primeiro confronto do Remo com o Manaus é neste sábado, às 17 horas, na Arena Amazônia, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.