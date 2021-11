Capitão do Remo avalia semana decisiva e fator psicológico: 'Controlamos nossa mentalidade'

O Remo tem a semana mais importante de toda a temporada com jogos decisivos. Na quarta-feira, o Leão enfrenta o Manaus pela Copa Verde. No domingo, o Confiança, pela última rodada da Série B. Os dois confrontos serão determinantes para o Leão, que deseja conquistar um título inédito e também permanecer na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O volante e capitão do clube, Lucas Siqueira, sabe disso e não minimiza o jogo de quarta-feira. Para ele, vencer o Manaus durante a semana vai dar o ânimo e força que a equipe precisa para o jogo de domingo.

“Nosso principal foco é na Série B. Sem dúvida. Porem temos decisão na Copa Verde e o jogo de quarta pode ter influenciar no jogo de domingo. A gente tem que jogar para vencer e classificar. É uma classificação importante para o clube. Nos queremos ser campeões da copa verde também. Obvio que nosso principal foco é a permanência na Série B. Mas, o resultado de quarta-feira sendo positivo, vai influenciar de uma forma muito bacana no jogo de domingo”, avaliou.

Apesar do jogo da Copa Verde, o assunto sempre volta para a Série B. Na competição, o Remo venceu apenas um jogo dos últimos 11. Lucas diz que não tem como explicar o que ocorreu na equipe, mas garante que tudo será diferente no domingo. Inclusive, o time tem trabalhado a parte psicológica.

“É difícil apontar uma explicação tão lógica. Se a gente não oscilasse tanto, não estaria na situação de hoje, brigando na última rodada para não cair. Mas passou. Não é momento de fazer balanço, mas focar no que temos controle. Nós controlamos o nosso dia a dia, nossa performance, a nossa mentalidade. Que será muito importante o fator psicológico. Temos um jogo que precisamos vencer para continuarmos na Série B”, afirmou o capitão do Remo, pedindo apoio da torcida do início ao fim nos dois jogos em Belém.

“Tenho certeza que a torcida vai lotar o estádio, vai nos apoiar, como sempre faz, a cobrança é natural, e precisamos de todos. Não adianta vir jogar contra. Mas sabemos que vai nos apoiar. Vamos ter a torcida a nosso favor e será um jogador a mais em campo.”

Agenda

O jogo entre Remo e Manaus será às 20h30 de quarta-feira, no Baenão, e vale vaga na semifinal da Copa Verde. Já Remo e Confiança será às 16 horas de domingo (28), também no Baenão, pela última rodada da Série B. O Remo precisa vencer para disputar a competição em 2022. As partidas terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.