Caeté e Remo empatam no Diogão, pelas quartas de finais do Parazão; saiba mais

Caeté e Remo empataram em 1 a 1 no primeiro jogo das quartas de finais do Campeonato Paraense. Em jogo disputado, os dois times procuraram o gol, cabendo aos donos da casa a vantagem inicial, alcançada pelos azulinos no início do segundo tempo. O próximo encontro será na próxima terça-feira (22), no Baenão, a partir das 20 horas.

Os dois times fizeram um bom início de jogo. O Caeté se portou um pouco mais ofensivo. A maior parte das jogadas saíram de ligação direta, com boa exploração pelas laterais. O primeiro lance dos azulinos aconteceu aos 12 minutos, com Erick Flores cabeceando bonito, obrigando o goleiro André a operar um milagre para evitar o gol remista.

A resposta do Caeté não tardou e, aos 24, numa cobrança de cobrança de falta, Junior Araújo lançou bola na grande área. A defesa remista se antecipou para ganhar o impedimento, deixando livre Paulinho, que cabeceou sem chance para Vinícius, abrindo o placar.

Na sequência, o Remo tentou explorar as jogadas laterais, uma vez que o Caeté fechou os espaços no meio-campo, mas nitidamente teve dificuldades em sair jogando. A defesa dos donos de casa se atrapalhava constantemente, deixando por vezes a bola para o ataque remista, que passou a maior parte do primeiro tempo em branco. Erick Flores e Raul pouco viram a bola.

Na etapa final o Remo voltou a campo com uma mudança, trocando Marco Antônio por Marciel. No aspecto geral, os dois times voltaram mais acanhados, com muitas trocas de passe no meio e poucas finalizações. O técnico Josué Teixeira mexeu no Caeté, colocando Geovane no lugar de Paulinho, no intuito de reforçar o ataque.

Sem muitas alterações, sobretudo no último passe, Bonamigo respondeu com duas mudanças. Entraram Rony e Tiago Mafra, nos lugares de Ricardo Luz e Raul. Na prática, o comandante substituiu peças na ala esquerda e ataque, mas quem assustou foi o Caeté, que quase amplia com Junior Araújo, aos 17, após boa triangulação com Joel, que o deixou na frente da área para o arremate pela direita de Vinicius.

A partir dos 20 minutos, o Caeté se fechou na defesa e abriu espaço para o Remo correr pelas laterais. Num desses ataques, aos 21, o Remo invadiu a área com Leonan. O cruzamento resvalou no braço de Carciano e o árbitro assinou o pênalti, sob os protestos do Caeté. Bruno Alves cobrou e empatou em 1 a 1. Foi terceiro gol do atacante, que se iguala a Brenner, como artilheiro do time.

O Caeté fez mais mudanças no setor de criação, com o objetivo de fechar o time no ataque azulino e na sobra, abrir pela lateral. O mesmo ocorreu do lado azulino, com Bonamigo trocando Pingo e Bruno Alves por Paulinho Curuá e Tiago Miranda. Josué fez mais uma substituição, com Dieguinho no lugar de Murilo, mas os dois times não tiveram capacidade de mudar o placar e a partida terminou em 1 a 1.

Ficha técnica:

Local: Estádio Diogão

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Helcio Araújo Neves e José Jacimir Gonçalves de Brito

Cartões Amarelos: Erick Flores, Andersonm Uchôa (Remo)

Remo: Vinicius; Ricardo Luz (Rony), Everton Sena, Marlon, Leonan; Anderson Uchôa, Pingo (Paulinho Curuá), Marco Antônio (Marciel), Bruno Alves (Tiago Miranda); Erick Flores e Raul (Tiago Mafra).

Técnico: Paulo Bonamigo

Caeté: André; Murilo (Dieguinho), Carciano, Leonardo, Pará (Yuri); Carlos Eduardo, Tacio, Keoma (PC Timborana), Joel; Junior Araújo e Paulinho (Geovane)

Técnico: Josué Teixeira