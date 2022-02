Bonamigo vê erros de arbitragem e reconhece crescimento do Tapajós

Na avaliação do técnico Paulo Bonamigo, a vitória azulina sobre o Tapajós coroou o esforço do elenco, que não se abateu com o gol relâmpago aos dois minutos. O comandante também se mostrou um pouco insatisfeito com a arbitragem do jogo, e disse que o desenrolar da partida poderia ser outro, caso não houvesse dúvida nas marcações do trio de arbitragem.



“Eu não falo de arbitragem, mas eu achei que num lance capital no jogo, o pênalti que tivemos nem foi tão pênalti quanto o lance do Brenner. Acho que todo estádio viu. O segundo lance foi muito duvidoso, como foi em Paragominas. Os atletas praticamente na mesma linha e isso gera um descontentamento”, cita, referindo-se ao gol anulado pela assistente Bárbara Roberta Costa Loiola, aos 10 minutos do primeiro tempo.



“A gente procura valorizar os árbitros locais, mas em certas situações que quando acontecem você fia surpreso, porque são situações nítidas e claras de bola na mão. Mesmo que não tenha intenção, interrompeu a ação”. Sobre o desenrolar dos times, Bonamigo viu um jogo bastante intenso, com predominância de ataques por parte do Remo.

“Fo uma partida de alta intensidade. Tomamos um gol cedo no jogo, fomos surpreendidos numa transição rápida do Tapajós, mas a equipe manteve nossa estratégia de atacar em profundidade, com bolas longas. Sabemos que o adversário jogava numa linha de três e precisávamos chegar a bola na frente”, avalia.



Durante o segundo tempo, o Remo perdeu o ímpeto de ataque, segundo o técnico, pelo crescimento adversário, que forçou bastante a defesa azulina. "Segundo tempo caímos na intensidade, talvez pelo volume do tempo inicial. Podíamos ter feito mais gols, mas o Tapajós cresceu, colocou jogadores descansados no meio-campo, que deram maior qualidade ao time, chegaram na nossa área e o Vinícius teve que trabalhar mais que no primeiro tempo”.



No próximo domingo, o Remo enfrenta a Tuna Luso, e conforme o apurado na vitória de hoje, Bonamigo deve organizar mais a parte tática do time, para conseguir a quarta vitória. “Ficamos felizes pela vitória porque foi de virada, com personalidade. Não ficamos muito tempo sentindo o peso do adversário, mas no contexto geral fomos merecedores da vitória. Nós estamos construindo uma equipe. A temporada é longa e precisamos de um grupo uniforme e qualificado”.