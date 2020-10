Bonamigo: Derrota serve de lição para corrigir os erros

O Remo perdeu a sequência que vinha mantendo na Série C com a derrota para o Ferroviário-CE. Ainda assim, o time azulino permanece no G4, no terceiro lugar com 19 pontos. O revés frustrou o torcedor azulino que ficou na expectativa da vitória.

O Remo foi diferente no primeiro e no segundo tempo. Na etapa inicial ficou atrás, jogando na base do contra-ataque, embora antes do gol de time cearense teve toda chance de abrir o placar com Eduardo Ramos. O chute foi para fora.

No segundo foi valente, decidiu atacar com mais ousadia, buscou o empate e acabou esbarrando nas defesas do goleiro do Ferrão.

Sob o prisma da sua primeira derrota no comando da equipe leonina, o técnico Paulo Bonamigo, analisou o jogo apresentado pelo Remo.

“O Remo não conseguimos impor o jogo que vem apresentando. Realmente fizemos um primeiro tempo ruim, muito abaixo da linha de apresentação. Foi uma derrota que serve de lição para o próximo jogo. É analisar dos erros cometidos no jogo, principalmente na primeira fase em que a equipe cometeu muitas falhas de marcação e de passe”, analisou.

No gol marcado pelo Ferroviário, Wesley estava isolado, sem marcação e apenas escorou de cabeça. Bola parada sem devida atenção da zaga.

Depois disso, segundo Bonamigo, Remo teve chances reais do empate. “Conseguimos controlar o jogo, criamos ótimas condições para empatar, tivemos mais volume, entretanto, acabamos perdendo. Sobrou vontade para o empate, mas faltou mais inteligência no jogo e também concentração na hora dos arremates fomos acelerados demais. Sabíamos que seria difícil, mas o Remo merecia um gol pelas oportunidades desperdiçadas. A derrota nos impôs uma condição de recuperação na próxima partida. Continuamos entre os quatro, mas é preciso trabalhar mais para se manter no G4”, ressaltou