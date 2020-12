Bonamigo avalia de forma positiva o empate com o LEC e está de olho no clássico: 'Decisivo'

O empate em 0 a 0 diante do Londrina-PR, na estreia do Remo na Série C foi considerado um bom resultado pelo técnico remista Paulo Bonaimigo. O comandante azulino considerou o resultado importante dentro da proposta apresentada pelas duas equipes dentro de campo. Bonamigo não gostou de momentos do Remo no jogo, afirmou que as substituições não tiveram o efeito esperado e já projeta o clássico Re-Pa.

“Não é um resultado ruim empatar com o Londrina aqui, só o Remo e mais uma outra equipe conseguiram, o Londrina possui um retrospecto muito positivo de conseguir as vitórias aqui dentro”, disse o treinador remista, sobre a invencibilidade do LEC jogando em casa, que não perde há dez jogos, com oito triunfos e apenas dois empates.

Bonamigo afirmou que faltou um pouco de qualidade na busca pelo gol e que a ansiedade atrapalhou no momento de decidir a partida.

“Faltou um pouco de qualidade no último terço do campo, conseguimos chegar, mas estávamos apressados para definir, nosso time tinha que tentar uma jogada com mais qualidade, em um jogo de Série C, com muita marcação, intensidade e poucos espaços. Conseguimos ter de 60 a 71 minutos melhor no jogo, tivemos oportunidade de sair com o resultado positivo, nos últimos 20 o Londrina cresceu no jogo. As substituições do Londrina deram mais certo que as nossas”, falou.

BASE

Bonamigo foi questionado pela saída do atacante Hélio, que é um jogador de confiança e que mantém uma regularidade quando joga, porém o atleta foi substituído e que explicou os motivos da saída.

“O Hélio saiu por opção, hoje eu achei que o Hélio mesmo ele sendo nosso jogador de profundidade ele não conseguiu fazer o jogo que esperávamos dele. Tentamos uma alternativa com os jogadores descansados, situação normal que existe e que temos que ter opções para fazer a diferença no segundo tempo”, disse.

DE OLHO NO RIVAL

O treinador azulino já pensa no Paysandu, adversário do próximo domingo (20), no Mangueirão. Bonamigo sabe das dificuldades e dessa vez não terá “jogo amistoso”.

“O último Re-Pa não cabe nem comentar, completamente atípico, com os dois times classificados. Agora são clássicos decisivos e temos que fazer grandes jogos”, finalizou.