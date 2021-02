Autor do gol de empate do Remo com o Manaus, lateral afirma: 'Fazer o dever de casa e conseguir a classificação'

O empate em 1 a 1 no primeiro jogo entre Remo e Manaus, no sábado passado, deixou tudo indefinido na semifinal da Copa Verde. A vaga para a final se decidida na quinta-feira, às 16 horas, no Mangueirão. Autor do gol do Remo, no final da primeira partida, o lateral direito Wellington Silva sabe que basta o Leão fazer o dever de casa para chegar a mais uma final do torneio.

“Está em aberto. Sabemos que será um jogo difícil. Conseguimos arrancar um empate mesmo jogando bem assim no segundo tempo, com um a mais. A gente tem que se impor. Agora é fazer o dever de casa. Estamos na nossa casa. Respeitamos o time deles, mas temos que mostrar o fator casa e nossa equipe está bem treinada e qualificada para chegar lá e fazer bom jogo e conseguir a classificação”, afirmou.

Ainda é o início de temporada para o Wellington Silva, que foi anunciado pelo Remo há nove dias. Ele vai ter um concorrente na posição quando começar o Campeonato Paraense e, muito provavelmente, deve chegar mais um para compor o elenco da Série B. Thiago Ennes é outro contratado até o momento e Wellington contou sobre a relação com o companheiro de equipe.

“Conheço de jogar contra, menino gente boa e deu para ver o talento. Estou aqui para ajuda-lo e fazer com que sejam bons jogos. Porque o remo só tem a ganhar com isso”, afirmou.

Ainda sobre o início de temporada, Wellington destaca que procura se cuidar e sabe que o calendário será bem apertado.

“Eu sou um atleta que se cuida muito. Muito difícil ter lesões musculares. Tive um problema no joelho, mas agora não tenho mais. Então tem que se cuidar mentalmente e fisicamente. Já vim preparado. Cheguei e fui jogando. Como será um ano atípico por causa da covid-19, temos que saber recuperar porque isso é um fator decisivo para a boa fase do atleta”, disse.

O jogo entre Remo e Manaus pela volta da semifinal da Copa Verde terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.