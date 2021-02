Atacante, ex-Remo, com acesso à Série A, retorna ao futebol paulista

O atacante Felipe Marques, 31 anos, campeão paraense pelo Clube do Remo no ano de 2018, retorna ao futebol paulista, agora pelo time da Ferroviária, de Araraquara, que anunciou sua contratação por empréstimo ao Cuiabá-MT.

Felipe Marques teve uma excelente passagem pelo Leão, um dos destaques na campanha do título azulino em 2018.

Na temporada de 2020 começou jogando pelo Grêmio Novorizontino-SP, na disputa do Certame Paulista. Em seguida se transferiu ao Cuiabá-MT.

Pelo Dourado conquistou o acesso à Série A do Brasileirão marcando 4 gols em 27 jogos. No time grená vai jogar ao lado de Nando Carandina, ex-Paysandu, seu rival no Parazão de 2018. Marques tem passagem por Horizonte-CE, Itapipoca-CE, Sampaio Corrêa, Londrina e Novorizontino.

A Ferroviária tem como técnico Pintado, ex-volante do São Paulo e suas últimas contratação, além de Felipe Marques, são Didi, zagueiro, ex-Guarani, Vinicius Zanocelo, meia, ex-Ponte Preta, e Everton, atacante, ex-Juventude.

A Ferroviária estreia no Paulistão no dia 28 de fevereiro contra a Inter de Limeira, jogo marcado para Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. A Locomotiva está no Grupo B ao lado do São Paulo, São Bento e Ponte Preta.