Atacante e meia do Náutico serão emprestados ao Remo, afirma imprensa pernambucana

O Remo está perto de anunciar um centroavante para reforçar a equipe na Série C. Trata-se de Salatiel, que pertence ao Náutico. Segundo a imprensa pernambucana, o Timbu está finalizando os detalhes para emprestar o jogador. A informação é que Salatiel fica no Remo até o fim da Série C. Se não houver outra negociação, ele volta para o Náutico e cumpre o o restante do contrato, que vai até o final de 2021. Quem também deve ser emprestado para o Remo é o meio-campista Lucas Paraíba, de 22 anos e é formado na base alvirrubra. Os dois devem desembarcar em Belém nos próximos dias.

A negociação com Salatiel começou em setembro e foi confirmada por uma fonte do clube azulino. Na época, o Náutico comunicou o atleta sobre o empréstimo, mas ele quis permanecer no Timbu. No entanto, acabou não sendo aproveitado. Fez apenas dois gols em 24 partidas. No momento, é a terceira opção para centroavante, atrás de Kieza e Paiva. Foi por isso que aceitou vir para o Remo.

Salatiel é paulista, tem 27 anos e já rodou o Brasil. Atuou pelo CRAC-GO, Rio Branco-PR, Juazeirense-BA, Caldense-MG. No ano passado, estava no Sampaio Corrêa-MA, sendo um dos artilheiros na Série C, com oito gols, e conquistou o acesso para a Série B. O jogador já enfrentou o Remo em 2018, na Série C, quando estava no Juazeirense, na vitória do Remo por 3 a 0 no Mangueirão.

Lucas Paraíba é formado na base do Náutico (Marlon Costa/Pernambuco Press)

Já Lucas Paraíba terá a primeira experiência profissional longe do Náutico. Ele renovou recentemente o contrato com o Timbu até dezembro de 2021. Natural de João Pessoa, Lucas chegou ao clube em 2016 e se destacou nas competições de base, especialmente pelo sub-20, onde fez 22 jogos e marcou três gols. Em 2018, foi campeão pernambucano na categoria e jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele subiu para o profissional em 2019 quando o técnico era o Márcio Goiano. Chegou a disputar 11 partidas, mas perdeu espaço com a chegada de Gilmar Dal Pozzo. Neste ano, esteve em campo em nove partidas, sendo três pela Série B.