Atacante é apresentado pelo Remo e afirma: 'Força e velocidade são minhas principais características'

O atacante Jefferson foi apresentado nesta sexta-feira (21) pelo Clube do Remo. O jogador de 24 anos é natural do Rio de Janeiro (RJ) e veio do Boa Esporte-MG. Ele contou porque optou pelo time azulino, onde vai disputar a Série B de 2021.

“Vim porque sei que tem uma torcida apaixonante, pela história do clube e pela estrutura”, afirmou.

Jefferson é um atacante canhoto e explicou melhor as características de jogo.

“Nos últimos clubes eu tenho jogado centralizado. Mas força e velocidade são minhas principais características”, disse o jogador, que está se adaptando bem ao Remo.

“Clima muito bom. Time me recebeu bem. Estamos trabalhando forte e visando nosso início no Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Estou feliz aqui e o grupo me recebeu muito bem”, garantiu.

O Remo estreia na Série B no outro final de semana. Mais precisamente no sábado (29), às 16 horas, no Rei Pelé, em Maceió-AL, contra o CRB-AL. O jogo válido pela primeira rodada da Segundona terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.