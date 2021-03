O atacante Gabriel Lima teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O atleta deve estrear no próximo jogo do Remo, pelo Parazão, contra o Itupiranga no Baenão.

Além do atacante, o técnico Paulo Bonamigo também teve a renovação de contrato publicada no BID.