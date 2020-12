Atacante do Remo pede apoio do torcedor : 'Vamos juntos conquistar o sonho do acesso"

A diretoria do Remo iniciou nesta semana as vendas de ingressos para o clássico diante do Paysandu. O Leão disponibilizou 17.500 bilhetes, referentes ao lado A em dia de clássico. A campanha visa arrecadar recursos para que o clube possa pagar salários de atletas e funcionários O atacante Tcharlles pediu através de vídeo para que o torcedor adquira os bilhetes nas lojas do clube espalhadas por Belém e região metropolitana no valor de R$20 a arquibancada e R$50 e cadeira.

ASSISTA

“Estamos na reta final do campeonato e agora cada jogo é uma decisão. Compre seu ingresso na loja do Remo e ajude o Leão. Vamos juntos conquistar o sonho da Série B”. disse, o atacante.